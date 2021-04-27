Казанский мэр Ильсур Метшин прокомментировал происшествие, которое случилось накануне, в понедельник 26 апреля, на подстанции "Советская". Из-за аварии без света разом остались 198 многоквартирных домов, частные дома, в зоне бедствия оказались 25 тысяч человек и 15 социально значимых объектов.

Мэр в интервью телеканалу "Эфир" рассказал, что это - безусловно, ЧП. Но отметил слаженную и профессиональную работу всех специалистов, задействованных на ликвидации последствий. Уже через 30 минут в 18 тысяч домов вернули электричество.

" Для более чем миллионного города это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но районного масштаба. Специалисты говорят, что причина пожара на подстанции в том, что загорелся кабель. Такие ситуации случаются. Спасибо нашим специалистам за то, что они быстро отреагировали и стали устранять последствия, - поблагодарил Метшин.