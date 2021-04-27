В Казани накануне ночью пожар унес жизнь женщины. Трагедия разыгралась на улице Гвардейской в доме № 42, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Пожарные получили сообщение о горящей квартире в пятиэтажном доме в 0.16. на место отправились пожарные ПСЧ № 6. Они обнаружили, что в квартире на втором этаже открытым огнем полыхают вещи.

Пожар не успел распространиться далеко - площадь его составила всего 3 квадратных метра, но при разборе спасатели нашли тело погибшей женщины. Личность ее пока не установлена, как не установлены и причины, которые привели к возгоранию вещей в квартире. Все это предстоит выяснить дознавателям.