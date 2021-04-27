В татарстанской столице 29 и 30 апреля встретятся премьер-министры стран ЕАЭС. Об этом сообщил помощник главы Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

На встречу в Казань приедут главы правительств Узбекистана, Молдовы, Кубы - они обычно выполняют роль наблюдателей в ЕАЭС.

Ожидается, что обсуждать будут вопросы внешней электронной торговли. Немаловажным станет и разговор о сотрудничестве стран союза в сфере космических услуг.

Полноправными членами Евразийского экономического союза являются пять государств. Это - Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. ЕАЭС функционирует с 1 января 2015 года.