Российские врачи попытались разобраться в вопросе, что лучше - переболеть или привиться, и какой иммунитет в итоге будет крепче. Директор ЧУЗ "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко" Андрей Явися рассказал, что побочные реакции после введения вакцины не могут даже сравниться с последствиями от болезни. А доводы антипрививочников о страшных последствиях вакцинации и аутизме - миф.

"Побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Это может быть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и её последствиями", - приводят слова доктора РИА Новости.

Таким образом, более предпочтительным является вариант с вакцинацией, это надежнее и безопаснее для самого человека.