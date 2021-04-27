Минтруд дал разъяснения по оплате дней, объявленных Путиным выходными (с 4 по 7 мая). По словам экспертов, оплата работы за эти дни должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, если только работодатель сам не решит сделать иначе. Рекомендации Минтруда размещены на официальном сайте министерства.

Оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в этом году должна производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса РФ, напоминают "Известия".

Если работник находится в отпуске, отпуск на период нерабочего периода не продлевается.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Она подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для неуплаты зарплаты или уменьшения ее размера.

Ранее этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что часть предприятий продолжат работать в период с 1 по 10 мая, который объявили нерабочим. Работодателей при этом наказывать не будут.