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Фото: социальные сети

В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года

27.04.2021, 07:51 142 0 prokazan.ru
Минтруд дал разъяснения по оплате дней, объявленных Путиным выходными (с 4 по 7 мая). По словам экспертов, оплата работы за эти дни должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, если только работодатель сам не решит сделать иначе. Рекомендации Минтруда размещены на официальном сайте министерства.
 
Оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в этом году должна производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса РФ, напоминают "Известия".
 
Если работник находится в отпуске, отпуск на период нерабочего периода не продлевается.
 
Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Она подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для неуплаты зарплаты или уменьшения ее размера.
 
Ранее этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что часть предприятий продолжат работать в период с 1 по 10 мая, который объявили нерабочим. Работодателей при этом наказывать не будут.
 
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08:13, 26.04.2021
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06:00, 26.04.2021
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13:14, 19.04.2021
Врачи приняли решение перевести Навального из колонии в областную больницу для осужденных
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
08:10, 19.04.2021
Российские автовладельцы с 1 мая 2021 года смогут продавать свои машины с пробегом по-новому
07:56, 19.04.2021
Полиция задержала мать, поранившую ножом своего 9-летнего ребенка
05:15, 19.04.2021
Известного певца Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы за оборот наркотиков
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
00:01, 18.04.2021
Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
14:35, 11.04.2021
Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
11:42, 11.04.2021
Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
10:26, 11.04.2021
Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021
Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
10:35, 10.04.2021
Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
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Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
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Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
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Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
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Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
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Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
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Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
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Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
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Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
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Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
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Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
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Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
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Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
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«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
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«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
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Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
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Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
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Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
14:04, 07.04.2021
13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
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В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
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Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
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Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
07:28, 07.04.2021
В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
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Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021
Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021
Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
00:01, 07.04.2021
Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение: что предлагается сделать?
19:00, 06.04.2021
Главный нефролог Петербурга рассказал, почему он убил и расчленил жену
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
16:04, 06.04.2021
Капитан клуба «Авангард» попал в больницу в Казани в тяжелом состоянии после матча с «Ак Барсом»
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
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Удаленно можно не только работать: троих подростков заподозрили в смерти друга удаленным способом
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Эксперты назвали три работающих способа выбраться из долговой ямы
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32-летняя женщина отправилась в колонию за интимные отношения с 12-летним ребенком
19:00, 05.04.2021
Умер легендарный спортивный комментатор и боксер Владимир Гендлин
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Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
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Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники мать
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Молодого человека, который заступился за девушку, до смерти избили двое парней
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Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
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Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
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Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
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Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
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Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
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Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
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Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
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Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
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Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью