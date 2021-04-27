Правоохранители в Татарстане нагрянули с обысками на городское кладбище Набережных Челнов. Там изъяли документацию. Неофициальная версия гласит, что проверка напрямую связана с работой "Горкоммунхоза". К этому МУПу были постоянные претензии у мэрии и у Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС обратились представители ритуального бизнеса. Они заявили, что перевозкой тел погибших из ковидных больниц в морг занимается только "Горкоммунхоз", он практически стал монополистом, видимо, с одобрения городских властей.