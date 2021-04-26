В Казани дачные автобусные маршруты запустят 30 апреля. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

Так, на шести маршрутах будут работать 13 автобусов: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Стоимость проезда составит от 35 до 60 рублей. Она устанавливается перевозчиками и зависит от протяженности маршрута и финансовых затрат на эксплуатацию.

При этом, всем пассажирам необходимо будет соблюдать масочный режим.

«После окончания смены будет проводиться дезинфекция салонов, на конечных остановках осуществляться сквозное проветривание. Водители, работающие в неогороженной от пассажиров кабине, и кондуктора также будут в маске», — отметил спикер.