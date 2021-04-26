С какими странностями на улицах Казани только не сталкиваются местные жители. На этот раз очевидцы на улице Баумана заметили ребенка, который ходил в одних трусах.

«Чей? В одних трусах», — подписал видео автор.

В комментариях тут же налетели казанцы, и сокрушались на тему равнодушия среди людей.

«Снимать, снимают... А узнать в чем дело? Не судьба?»

«Такое равнодушие. Это же ребёнок ! Явно что-то произошло, ему помочь надо , а не снимать на телефон»

«Может ему помощь нужна?»

«Подойти спросить бы ребёнок же совсем. Наснимать и выложить проще да?»

«Это явно не спортивная пробежка! Что-то случилось»

«Ужас какой-то. Бедный ребёнок! Явно что-то ведь случилось!».

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