Следователи в Казани возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

Так, 23 апреля у дома по улице Павлюхина обнаружено тело 3-летнего мальчика с признаками падения с высоты. По предварительным данным, родители ребенка ушли на работу, сына оставили с бабушкой. В свою очередь бабушка уехала к родственнице отвезти лекарство и оставила мальчика с 13-летним внуком. Подросток в какой-то момент ушел на кухню, а малыш забрался на подоконник и упал с высоты 5 этажа.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.