Большая часть работодателей России без восторга отнеслась к решению Путина продлить майские выходные на период с 1 по 10 мая без перерывов на рабочий процесс. Треть директоров (38%) поддержали президента и заявили, что согласны с длинными выходными. Но остальные усомнились в пользе такого долгого отдыха. Исследование провела компания по подбору персонала Headhunter.

При этом почти пятая часть (23%) высказались в целом отрицательно в отношении такой идеи, пишет РИА Новости. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом её поддерживают, ещё 2% работодателей затруднились с ответом.

Больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.