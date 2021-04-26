В подмосковных Бронницах погибла школьница, пытаясь достать из сточной канавы свой рюкзак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК по Московской области.

Все случилось накануне утром. В сточной канаве в Бронницах было найдено тело 14-летней девочки с веревкой на талии. По предварительной информации следователей, школьника пообещала своей подруге найти рюкзак, который уронила в сточную канаву еще в начале апреля.

Сейчас следователи опрашивают всех, кто может хоть что-то знать о том, как ребенок собирался проводить поисковую операцию. Криминалисты исследуют место происшествия. Причина смерти подростка еще не установлена.