Сотрудники крымского зоопарка показали, как теперь живут слонихи, устроившие громкую драку на арене Казанского цирка. Магда и Дженни переехали жить в Крым и теперь нежатся под южным солнышком.

Кадры их жизни опубликовал директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков.

Он лично делает Дженни педикюр, подпиливая ногти пилкой. Также он отметил, что слонихи из Казани обожают массаж железными щетками. Делать его также приходится лично директору зоопарка, именно он на данный момент сумел расположить слоних из Казани к себе больше других людей.

«Сегодня Женю (Дженни) выпустили в вольер, а Магда осталась в зимнем помещении. Это впервые за много-много десятков лет, когда слонихи живут отдельно. Поэтому вполне естественно, что Женя очень переживает, что с Магдой. Но, как говорит дрессировщик Сергей, мы не уверены, что когда выпустим вторую слониху (Магду), у них не произойдёт опять конфликт. Поэтому чтобы уверенность у нас эта закрепилась, мы несколько дней будем наблюдать за настроением, психологическим состоянием Жени», — резюмировал Зубков.

Обе слонихи из Казанского цирка отправлены на пенсию, и, судя по кадрам, такой пенсии можно только позавидовать. После 40 лет цирковых выступлений южный отдых животные, несомненно, заслужили.