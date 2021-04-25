Пьяные подгулявшие новосибирцы в эти выходные решили найти ответ на два наболевших исторических вопроса - дураки и дороги. В итоге компания, недовольная качеством дорожного покрытия, избила дорожных рабочих в Новосибирске на пересечении Кирова и Автогенной.

Сначала агрессивная компания предъявила рабочим все свои претензии, вспомнив все проблемные участки города. А потом решили наказать самого дерзкого из рабочих кулаками. Завязалась потасовка, рабочие схватились за лопаты и только так смогли разогнать буйных борцов за качество дорог.

Полицию вызвали сами рабочие, отдышавшись и положив лопаты.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, у одного из рабочих зафиксированы телесные повреждения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Личности нападавших устанавливаются.