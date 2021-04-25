Минэкономразвития представило прогноз по уменьшению численности населения России до 2024 года. В Минтруде прокомментировали эти данные, отметив, что снижение россиян неизбежно как минимум по причине снижения рождаемости.

"Сейчас в активный детородный возраст вступают молодые женщины, рожденные в 90-х — в период самого существенного демографического спада, соответственно, число потенциальных матерей снижается", — объяснили в министерстве.

В государстве предпринимают меры, которые способствуют улучшению демографии, считают в Минтруде, но влияют они на средний коэффициент рождаемости (число родов на одну женщину). Меры от государства стимулируют рожать второго, третьего и последующего детей.

По данным Росстата, в 2020 году число родившихся снизилось на 3,3% (или 48,7 тыс. человек) — до 1,436 млн человек. Коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5 ребенка на одну женщину против 1,78 в 2015 году.

Необходимо учитывать, что наряду с рождаемостью и смертностью на прогноз также влияет миграционный фактор, добавляют в Минтруде. «Второй год, с учетом ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, миграционный приток существенно меньше прогнозируемого ранее», — пояснили в ведомстве.

А также нельзя не считаться с пандемией коронавируса, которая унесла множество жизней. Общая смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тыс. человек, или 18%, сообщал Росстат ранее. Естественная убыль населения составила 688,7 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020 года прогнозировал Росстат (минус 355,7 тыс.).

Согласно предварительному анализу Росстата, к началу 2025 года население страны составит 144,6 млн человек — на 1,6 млн меньше, чем в начале 2021 года.