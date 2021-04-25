Синоптики Гидрометцентра Республики Татарстан предупреждают жителей о серьезном ухудшении погодных условий уже в начале недели. Тревожный прогноз опубликован на официальном сайте ведомства.

В понедельник 26 апреля в Татарстане будет сильный порывистый ветер. Порывы могут достигать 21 метра в секунду. На территории Казани порывы ожидаются в пределах 15-20 метров в секунду. Ночью и в утренние часы может образоваться гололедица. Учитывая, что большинство автомобилистов уже "переобули" свой транспорт, следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности оставить автомобили дома и ехать на работу общественным транспортом.

Велика вероятность мокрого снега и грозы. Температура воздуха днем будет в пределах 7-12 градусов выше нуля.