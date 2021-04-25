В социальных сетях разгорается громкий скандал: в казанской школе ученикам в столовой дали полусырые пельмени сомнительного качества. Об этом со ссылкой на одну из родительниц учеников школы № 93 сообщает телеканал "Татарстан-24".

Женщина требует срочной проверки качества детского питания, а также принятия незамедлительных мер. По ее словам, детям часто дают то сырой рис, но недоваренные пельмени.

«Пельмени полусырые! И часто такое бывает, то рис у них сухой, в общем, в школе еда невозможная! Дети с собой таскают сухари, у всех гастриты! Дети покупают за свои деньги еду», - жалуется горожанка.

После того, как пользователи соцсетей возмутились, на сигнал отреагировали в Департаменте школьного питания. Там заявили, что родители в рамках родительского контроля проверяли столовую школы, и остались довольны. Ранее никаких жалоб на питание из данной школы не поступало.