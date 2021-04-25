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Фото: социальные сети

В Казани впервые в истории города массово вырубили борщевик в центре города

25.04.2021, 09:15 262 3 prokazan.ru
В центре столицы Татарстана провели первую в истории Казани массовую акцию по уничтожению борщевика. Зачистку провели на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Столь необычный субботник организовали экологи. Ядовитое растение старались выкапывать вместе с корнями, чтобы остановить его дальнейшее распространение.
 
Опасность борщевика заключается в том, что в период цветения с его листьев начинают испаряться эфирные масла и ядовитый сок. Если они попадают на кожу человека, то вызывают сильнейшие ожоги. При большой площади поражения исход может быть летальным. Нередко наступает слепота.
 
Всего же в городских субботниках в Казани накануне приняли участие более 60 тысяч человек. Во всех районах, парках города, в прибрежной зоне Казанки убрали сухую траву, мусор.
 
Ранее проблемой разрастания борщевика в республиканской столице озадачились прокуроры. Они потребовали от администрации Вахитовского и Приволжского районов города принять меры по уничтожению зарослей опасного растения. По примерным подсчетам экологов, борщевик разросся в Казани на территории свыше 10 тысяч квадратных метров.
 
Казань Общество
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комментарии

Горожанин
22
25 апреля 2021
09:30
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Горожанин
1
25 апреля 2021
09:35
И снова волонтёры, и снова забесплатно. Жаль лишь что до экономистов наверху долго доходить будет, что такими методами они будут бороться тысячелетиями, пока всё борщевиком не покроется. Но платить вменяемые деньги тем кто начал бы с этим бороться, они не будут.
Горожанин
21
25 апреля 2021
09:56
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
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Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
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Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
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Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
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«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
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Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
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Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
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Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
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Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
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Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
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Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
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Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
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Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
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Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
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Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
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В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью