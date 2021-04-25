В центре столицы Татарстана провели первую в истории Казани массовую акцию по уничтожению борщевика. Зачистку провели на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Столь необычный субботник организовали экологи. Ядовитое растение старались выкапывать вместе с корнями, чтобы остановить его дальнейшее распространение.

Опасность борщевика заключается в том, что в период цветения с его листьев начинают испаряться эфирные масла и ядовитый сок. Если они попадают на кожу человека, то вызывают сильнейшие ожоги. При большой площади поражения исход может быть летальным. Нередко наступает слепота.

Всего же в городских субботниках в Казани накануне приняли участие более 60 тысяч человек. Во всех районах, парках города, в прибрежной зоне Казанки убрали сухую траву, мусор.

Ранее проблемой разрастания борщевика в республиканской столице озадачились прокуроры. Они потребовали от администрации Вахитовского и Приволжского районов города принять меры по уничтожению зарослей опасного растения. По примерным подсчетам экологов, борщевик разросся в Казани на территории свыше 10 тысяч квадратных метров.