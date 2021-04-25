Не повезло жителю Воронежской области. Житель села Бабяково лишился своего детородного органа после того, как предался любовным утехам сразу с тремя прелестницами. Делом заинтересовалась полиция, пишет "Мое онлайн".

50-летний сельчанин дал показания, пояснив, что одна из участниц любовной утехи в пылу страсти укусила его за причинное место. Вероятно, это стало причиной инфицирования, и спустя время, орган распух.

Но к докторам любвеобильный житель Воронежской области не торопился. Он терпел до последнего, пока боли не стали такими сильными, что он не мог ли ходить, ни работать.

Врачи констатировали, что воспалительный процесс у пациента уже слишком запущен, поэтому для спасения его жизни им пришлось пойти на частичную ампутацию полового органа.

Сейчас по данному факту идет проверка в региональному управлении МВД России. Сам потерпевший пока находится в больнице. Писать заявление на травмировавшую его женщину он не стал, но по современному законодательству этого и не требуется. Проверка покажет, будет ли возбуждено против нее уголовное дело.