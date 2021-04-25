Телеведущий и врач Александр Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа человека от спиртных напитков. Он отметил, что стопроцентная трезвость может спровоцировать развитие инфаркта. Слова известного в России доктора прозвучали в эфире "России-1" и сегодня цитируются РИА Новости.

"А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя", — сказал Мясников.

Медик отметил, что важно сразу определиться, что считать малыми дозами алкоголя. По его словам, это 19 граммов чистого спирта. Если измерять более привычными категориями, то именно такое количество спирта содержится в 300 граммах пива, в 150 граммах вина или в 40 граммах крепкого алкоголя.

А вот с сигаретами лучше распрощаться, уверен Мясников. Курение повышает риски инфаркта в несколько десятков рах, а также способствует развитию диабета, гипертонии и ожирения.