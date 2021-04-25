Судебный эксперт Юрий Капштык в интервью "Российской газете" раскрыл способ получать двойной оклад за работу. Он отметил, что далеко не все трудящиеся в России знают, что такое право на двойной оклад.

По словам эксперта, на такую оплату могут рассчитывать те, кто работает сверхурочно: когда человека привлекают к работе сверх графика или расписания смен.

Такая норма, напомнил эксперт, закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".

Специалист также обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.

"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", — уточнил Капштык.

Эксперт добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими.