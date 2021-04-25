Суд Москвы признал виновным мужчину, который обвинялся в убийстве криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Дело рассматривалось в особом порядке.

Установлено, что в 2009 году пять человек, в числе которых был осужденный, были привлечены для совершения убийства криминального авторитета, вора в законе Япончика. Убийство было тщательно спланировано, за Япончиком велось наблюдение. Был подобран маршрут, место преступления, транспорт, орудие преступления.

По данным следствия, выстрел был произведен из отверстия в тенте «Газели». Иваньков умер от полученного ранения в больнице. Трое из преступной группировки скрылись от следствия и находятся в международном розыске.