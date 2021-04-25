Несмотря на то, что вся Россия уже больше года живет с коронавирусными ограничениями, в которые входит обязательное ношение масок, до сих пор на фоне отсутствия маски происходят конфликты. Как и у героев очередного видео в сети.

«Попытка задержания доблестным агентом в штатском преступника с ребенком не вовремя надевшим маску в п.Круглое поле», - подписали ролик авторы.

На видео мужчина без формы, с удостоверением, пытался забрать мужчину, который якобы не надел маску в магазине. При этом «сотрудник» делал все с явной агрессией, хватая мужчину, на руках у которого был ребенок.

«Неадекватный персонаж, ребёнка дёргает еще»

«У полиции план. Работают за отгулы»

«Старика с ребёнком щемить, это перебор»

«Совсем уже!»

«А что у него самого маска была приспущена с носа. Его нужно было тоже задержать и штрафануть. Если выяснится, что у полицейского нет разрешения на ношение гражданской одежды при исполнении, то это нарушение».