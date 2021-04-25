В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек. Один из них – глава управления ФСИН по региону. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник застрелил из ружья двух человек. На данный момент подозреваемый задержан. Местные СМИ сообщают, что стрелял сторож охотхозяйства, во время совершения преступления он был пьян.

На месте происшествия работают эксперты. Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.