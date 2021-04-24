Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно с полицейскими задержали 31-летнего жителя Казани. Его подозревают в финансировании террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Известно, что мужчина со своей карты сделал два перевода на общую сумму в 15,5 тысяч рублей одному из членов группировки и его жене. Деньги должны были пойти на финансирование преступлений.

Советский суд Казани отправил мужчину под домашний арест. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на источник.