Россиян Андрей Жильцов смог самостоятельно сбежать из четырехлетнего рабства. В этом ему помог таксист, сообщило издание издание Baza.

В тверскую службы такси поступил заказ. Мужчина просил доставить его в Москву, но честно сразу сказал, что у него вообще нет никаких денег, однако, ему реально грозит смерть.

Таксист по имени Константин не смог проехать мимо этой истории, как сделали многие его коллеги, узнав, что заказ не будет оплачен. Он приехал на автовокзал Западной Двины (Тверская область). Пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить друзьям и попросить денег на оплату поездки — 10 тысяч рублей.

В дороге с таксистом связался таксопарк и сообщил, что ему предлагают 100 тысяч рублей за то, чтобы вернуть пассажира.

Андрей рассказал, что его разыскивает хозяин, к которому он попал в рабство четыре года назад. Тогда у него отобрали паспорт и поселили в частном доме в деревне Никулинка Тверской области. Вместе с Андреем в неволе были в разное время от шести до восьми рабов, среди них и граждане России, и граждане Белоруссии, Таджикистана и Украины. Еще двое батрачили на сестру хозяина. Жильцов рассказал, что сумел сбежать, когда хозяин уехал в Москву, пишет Лента.Ру.

На Волоколамском шоссе такси догнал автомобиль и стал прижимать перевозчика к обочине, маневрируя, таксисту удалось избежать столкновения и скрыться от преследователя.

Он довез пассажира до Москвы и передал его друзьям. Жильцов опасается за свою жизнь и вынужден прятаться от бывшего хозяина. Он обратился в полицию с заявлением о своем похищении четыре года назад.