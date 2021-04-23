Совсем скоро в Федерации фигурного катания России объявят список кандидатов в сборную России на олимпийский сезон 2021-2022. При этом известную фигуристку, олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову могут исключить из этого списка.

Причины в том, что у Федерации фигурного катания есть критерии, по которым формируют эти самые списки. Из-за пандемии кандидатов не стали менять. При этом сначала кандидатов утверждает Исполком ФФККР, а потом – Министерство спорта России, которое платит зарплату сборникам. По данным «Спорт Экспресса», для топ-спортсменов уровня Медведевой или Загитовой ежемесячно выходит по 100-120 тыс рублей. Также Загитова получает президентскую премию за победу на Олимпиаде – 52 тысячи рублей.

Но в этот раз спортсменка, скорее всего, будет исключена из списков кандидатов. Так как приостановила карьеру еще в середине сезона 2019-2020 и пропустила все турниры в сезоне 2020/21. Снялась даже с контрольных прокатов.

Больше шести фигуристок вряд ли попадут в сборную. Именно столько кандидатов утвердили год назад: Загитова, Медведева, Косторная, Трусова, Туктамышева, Щербакова. Об этом пишет sportsdaily.ru.