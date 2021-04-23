В Казани ночью водитель отечественной "Лады" с московскими номерами совершил массовую аварию. После полуночи на пересечении Толстого о Горького он протаранил две иномарки на высокой скорости. Пострадали "Ауди" и "Рено". Все три машины выбросила от сильнейшего удара за пределы дороги к обочине, сообщает "Татар-информ". При этом "Лада" в полете снесла знак пешеходного перехода.

В ГИБДД от комментирования деталей пока воздерживаются - идет расследование. Известно лишь, что в результате аварии пострадали три человека. Двоим оказали помощь на месте ДТП, а третьего госпитализировали.