В России продолжаются громкие суды над бандитами девяностых. Накануне суд в Москве приговорил бывшего главу ОПГ "Кузинские" Андрея Кузнецова к 16 годам тюремного заключения в колонии строго режима за убийство 8 человек в 1990-е годы. Об этом сообщила на своем сайте прокуратура Москвы.

Сейчас лихому бандиту Кузнецову уже 56 лет. Его признали виновным в умышленных убийствах, совершенных группой по предварительному сговору.

В далеком 1993 году Кузнецов руководит предприятием, оказывающим услуги грузоперевозок в Москве. Он создал банду, и на протяжении 6 лет члены ОПГ совершили убийства 8 человек в Чите, Москве. Убивали для устранения конкурентов в коммерции.

Но "Кузинские" не только убивали. Они наладили трафик оружия, транспорта, оказывали услуги по сокрытию следов преступлений своим "коллегам" из других регионов - Краснодара, Татарстана, Ростова и т.д.

В декабре 2020 года четверо участников преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство из-за заключения с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.