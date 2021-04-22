Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего экс-адвоката и 47-летнего предпринимателя. Они обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что в 2019 году расследовалось уголовное дело по факту незаконного образования юрлица. На допрос был вызван казанский предприниматель, он испугался, что его могут привлечь к уголовной ответственности и обратился к знакомому за помощью. В свою очередь знакомый обратился ко второму предпринимателю, а тот рассказал адвокату.

Мужчины решили похитить у потерпевшего деньги. Для этого они сообщили, что мужчина сможет избежать уголовной ответственности за взятку в размере 1 млн рублей. Получив деньги, злоумышленники забрали их и разделили между собой.

На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.