Огромную нелегальную свалку обнаружили экологи в казанском поселке Константиновка. Ее площадь - около 260 квадратных метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Снег сошел и обнажил проблему, которую уже по праву может называть огромной: на улице Привольной стремительно растет куча мусора. В Минэкологии обратились местные жители.

В отношении юридического лица, ответственного за вывоз мусора, был составлен протокол за несоблюдение требований ФЗ в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.

Ранее на свалку пожаловались в соцсетях и даже завели для мусорки свой блог в «Инстаграме». Она на протяжении 10 дней в фотографиях «показывала» динамику роста своей площади и «рассказывала» подписчикам о своем состоянии.