21 апреля активисты со всей России вышли на несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, требует врача и объявил голодовку.

На шествия вышли Казань, Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Новосибирск, Иркутск, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск. Во всех городах прошли задержания, где-то мирно, как, например, в Казани – задержанные стояли очередь, чтобы сесть в автозак. Где-то с применением электрошокеров – задержанные в Питере рассказали, что их оглушали шокерами, выполняли команду «Задерживать всех», а в Москве активисты играли в догонялки с сотрудниками полиции.

В Уфе, по информации телеграм-канала ОВД-инфо, в отделе полиции одну из задержанных полицейский ударил по лицу после того, как она отказалась отдать телефон. Вместе с ней в отделе полиции находятся более двадцати человек, как минимум трое из них — несовершеннолетние.

В Ижевске полицейские задержали девушку и не дали ей спокойно идти, а тащили по дороге, даже не смотря на ее просьбы встать.

В Казани задержано 11 студентов, около 21:00 активисты не разошлись, а зажгли фонарики около ЦУМа. В целом казанской молодежи не дали пройти к Кремлю ни от улицы Баумана, ни от площади Свободы, ни от Черного озера. Все подходы оцеплены ОМОНом. В телеграм-чатах участники сообщают, что в этот раз митинг был плохо организован, все ходили кучками, а может плохая погода так сказалась на жителях.