26% компаний РФ планируют поднять цены к июлю 2026 года
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
К июлю 2026 года 26% российских компаний намерены повысить цены на свою продукцию. Решение связано с ростом издержек и трудностями в логистике.
Помимо удорожания, бизнес планирует сокращать расходы на персонал. Это ещё одна мера, которую компании рассматривают на фоне проблем.
Показатель 26% отражает долю предприятий, заявивших о готовности пересмотреть цены в сторону повышения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец