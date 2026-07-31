26% компаний РФ планируют поднять цены к июлю 2026 года

К июлю 2026 года 26% российских компаний намерены повысить цены на свою продукцию. Решение связано с ростом издержек и трудностями в логистике.

Помимо удорожания, бизнес планирует сокращать расходы на персонал. Это ещё одна мера, которую компании рассматривают на фоне проблем.

Показатель 26% отражает долю предприятий, заявивших о готовности пересмотреть цены в сторону повышения.