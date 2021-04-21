Правоохранительные органы в Казани продолжают готовиться к охране правопорядка на митинге в поддержку Навального: на 18 часов, по словам корреспондента ProKazan.ru, отряды замечены на улице Баумана.
Также напротив "Кольца" стоят несколько автобусов с полицией. Проезжающие мимо автомобили сигналят - правда, непонятно, кому.
Напомним, около 17 часов скопление правоохранителей наблюдалось около Чаши, также были перекрыты подъезды к Кремлю, на площади Тысячелетия дежурили патрули.
Также, как сообщает наш корреспондент, у автобусов с полицией заклеивают номера. Планируется перекрыть улицу Университетская.
Напомним, что место сбора участников несогласованного митинга за час до начала перенесли организаторы.
комментарии
А еще и гвоорят что в полиции людей не хватает. А тут полным полно на улице людей в форме и в штатском наверное столько же.
Я думаю одна из них пробьет значительный затылок
Байрона дух взовьется там и дамы закричат Свободу
Но я бочком , бочком пройду, митинговать все взяли моду
Нас обобрали там до нитки, распалась сильная страна.