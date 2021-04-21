Правоохранительные органы в Казани продолжают готовиться к охране правопорядка на митинге в поддержку Навального: на 18 часов, по словам корреспондента ProKazan.ru, отряды замечены на улице Баумана.

Также напротив "Кольца" стоят несколько автобусов с полицией. Проезжающие мимо автомобили сигналят - правда, непонятно, кому.

Напомним, около 17 часов скопление правоохранителей наблюдалось около Чаши, также были перекрыты подъезды к Кремлю, на площади Тысячелетия дежурили патрули.

Также, как сообщает наш корреспондент, у автобусов с полицией заклеивают номера. Планируется перекрыть улицу Университетская.

Напомним, что место сбора участников несогласованного митинга за час до начала перенесли организаторы.