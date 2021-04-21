В Казани на Баумана проходит несанкционированный митинг в поддержку Навального, корреспондент ProKazan.ru сообщает о первых задержаниях.

"При мне уже задержали четверых человек, просто выдергивали любых из толпы. Один из полицейских сказал "Давайте с цветами всех задержим"", - сообщает журналист.

Ранее площадь оцепили и требовали собравшихся ее покинуть, однако люди не могли это сделать. О жестких задержаниях пока не сообщается.

Ранее на площади были замечены скандирующие люди. Они просили привести Навальному врача.