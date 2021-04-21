В Казани продолжается несогласованный митинг в поддержку Навального. Изначально точкой сбора была Баумана, ее оцепили правоохранители, начались задержания. Как передает корреспондент ProKazan.ru с места акции, группы немного растерялись и не могут снова собраться вместе. Часть протестующих дошла до площади Свободы.

"Бегаем как козочки, куда идти?"

"Сделайте уже работу над ошибками и поймите уже наконец, что часами в центре сам центр не ограничивается" - пишут участники митинга в чатах.

Наш журналист сообщает, что театра имени Мусы Джалиля собралась небольшая группа людей, на площади также присутствуют силовики. Машины с правоохранителями замечены также в районе Черного озера. Предположительно, митингующие планируют дойти до Кремля.

UPD: под крики "Валим! ОМОН идет!" митингующие побежали с площади по Пушкина в сторону Черного озера.