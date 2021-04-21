Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга за три года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», - отметил Путин.

Также, по словам президента, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит.