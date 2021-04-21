Женщина с мужем из Казани выиграли в лотерею миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Казанцы часто участвуют в лотереях, но не всегда выигрывали. На этот раз на призовые деньги у них много планов – одну часть хотят потратить на покупку машину, вторую на строительство бани, оставшееся подарят сыну.

Сейчас женщина на пенсии, до этого работала соцработником.

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