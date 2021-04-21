20 апреля в Казани в 11:17 на улице Гвардейская произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, 23-летний водитель машины «ГАЗ», по предварительным данным, превысил скорость и сбил 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «красный».

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

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