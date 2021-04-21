20 апреля вечером в Казани инспекторы ГИБДД устроили погоню за машиной «Кадиллак», водитель которой не соблюдал ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Так, полицейские попросили остановиться водителя, но он их проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой водитель нарушал ПДД, стал участником ДТП и создавал угрозу жизни для участников движения. Его задержали на Горьковском шоссе, когда он пытался выехать из города.

Оказалось, за рулем машины был 33-летний местный житель. В отношении нарушителя были составлены административные материалы по пяти статьям. Сейчас машина находится на спецстоянке.

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