Министерство внутренних дел России приступило к запуску новой автоматизированной системы "Паутина". С ее помощью можно будет быстро разыскать автомобиль, а водителям станет легче обжаловать полученные электронные "письма счастья".

Новое ПО под названием "Паутина" поможет и с угонами машин - разыскивать транспортные средства станет намного легче. Не составит труда за минуты обнаружить и тех водителей, которые скрылись с места ДТП.

Сейчас оборудование и программное обеспечение установлена в Москве и области, но в планам - охватить все регионы.

Уже заключены два договора на 440 миллионов рублей с компаниями «Стандартпроект» и «Войслинк» на разработку единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств, а также поставку оборудования к ней. На данный момент система находится в разработке. Каких-либо подробностей пока не сообщается.