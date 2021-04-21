В России решено ужесточить санитарный контроль на границе. Все, кто прибывает из любых других стран, с 1 мая должны будут сдавать не один, как ранее, а два теста ПЦР, об этом говорится в официальном постановлении Роспотребнадзора на сайте ведомства. Постановление подписано главным санитарным врачом страны Анной Поповой.

Для возвращающихся из Турции и Танзании новое правило контроля действует уже сейчас, для всех остальных - с 1 мая.

Тесты следует сдавать с интервалом не менее суток. Пройти обследование туристы должны не позднее 5 суток с момента прибытия из-за границы.

В аэропортах, в том числе и в Казанской воздушной гавани, будет организовано выборочное тестирование на коронавирус иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию.