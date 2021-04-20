В поселке Привольный под Казанью произошло ДТП с участием 9-летнего малыша. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сбили 9-летнего ребенка на пешеходном переходе нового моста Привольный-Вишневка. Ребенок жив, увезла скорая, скорее всего переломы. Малыш кричал от боли. Сбил водитель маршрутки «Ларгуса», - написал очевидец.

В комментариях рассказали, что ребенок решил перейти дорогу, но не рассчитал скорость машины.

«Ребенок шел по пешеходному переходу»

«На этом месте всегда гоняют, надо делать лежачих полицейских»

«Эти Ларгусы гоняют!»

«Неужели нельзя помедленнее ездить?».

К другим новостям:

- Судебные приставы в Казани за несколько часов рейда взыскали более полумиллиона рублей долгов.