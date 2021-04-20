В Казани полицейские задержали мужчину, который ударил сотрудника бутылкой по голове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, ночь 17 апреля обратился 43-летний мужчина с сообщением о грабеже. На месте патрульные установили, что двое мужчин избили потерпевшего и отобрали у него 5000 рублей. Подозреваемые вели сели агрессивно, в один момент мужчина ударил полицейского бутылкой по голове. После этого их задержали.

В отношении их было возбуждено дело об административном правонарушении. Московский районный суд Казани назначил одному из них наказание в виде административного ареста на пять суток, а второму – штраф в размере 1000 рублей.

Материалы по факту применения насилия в отношении полицейского переданы в СУ СК России по Татарстану для принятия процессуального решения.

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