Мэрия Казани сообщила на своем официальном сайте даты и время проведения городских субботников в парках и скверах республиканской столицы. Городские субботники, как следует из сообщения, пройдут 24 и 25 апреля 2021 года. Принять в них участие могут все неравнодушные казанцы, которые хотят видеть популярные места отдыха чистыми и ухоженными.

В парке им. Урицкого, в парке культуры и отдыха им. Горького, на пляжах озер Комсомольское, Лебяжье, в парках «Комсомолец», «Крылья Советов», «Сосновая роща» и в Горкинско-Ометьевском лесу проведут уборку 24-го числа, в субботу.

В парке «Крылья Советов» уборка начнется в 9.00, а в остальных общественных пространствах — в 11.00.

В формате плоггинга, когда бег трусцой сочетается со сбором мусора, субботник пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Для участие нужна предварительная регистрация, сообщает пресс-служба мэрии.

На уборку территории парка «Черное озеро» 25 апреля в воскресенье выйдут сотрудники «Дирекции парков и скверов Казани». Начало запланировано на 10.00, принять участие могут все желающие.

На субботниках всех добровольцев обеспечат перчатками, пакетами для мусора и граблями.