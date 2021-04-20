Ученики казанской школы № 171 пожаловались в социальных сетях на неадекватного учителя ОБЖ, который оскорбляет детей. Ученица сняла на видео, в каких выражениях преподаватель отчитывает ее одноклассника.
«Баран ты, вот и всё! Значит, надо физическую силу применять, чтобы он понял. С вами так (нужно обращаться - примечание редакции)», — отчетливо можно услышать на видео.
Девочка, снявшая публичные оскорбления на видео, уверяет, что учитель не только преподает в школе ОБЖ, но и ведет физкультуру, а также является заместителем директора.
В пресс-службе Минобрнауки РТ, ссылаясь на Управление образования исполкома Казани, сообщили, что инцидент произошел 15 апреля в школе № 171, пишет "Реальное время". Во время перемены 8 «Д» класс шумел. В это время ученики 11 класса писали итоговое сочинение. Классный руководитель сделал замечание учащимся, приведя пример из своей службы в армии. Получилось грубо. Но слова на видео, облетевшем сеть, уверяют в школе, просто вырваны из контекста.
Сегодня, 20 апреля в школе проведут детальный разбор происшествия, в нем примут участие родители, педагоги, представители Минобрнауки.
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