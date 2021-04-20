Ученики казанской школы № 171 пожаловались в социальных сетях на неадекватного учителя ОБЖ, который оскорбляет детей. Ученица сняла на видео, в каких выражениях преподаватель отчитывает ее одноклассника.

«Баран ты, вот и всё! Значит, надо физическую силу применять, чтобы он понял. С вами так (нужно обращаться - примечание редакции)», — отчетливо можно услышать на видео.