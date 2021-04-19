Большинство жителей Казани считают неприемлемым домашнее насилие. Такие результаты показало исследование, проведенное агентством "ПромРейтинг".

По уровню негативного отношения к домашнему насилию столица Татарстана находится на втором месте среди городов ПФО, в которых прошел опрос жителей. Выше результаты только у Саратова: 86,7% опрошенных против 76,4% в Казани. При этом только 40% казанцев согласились, что пандемия коронавируса увеличила количество случаев домашнего рукоприкладства.

Несмотря на предыдущие ответы, о возможности "дать ремня" хулиганящим детям заявили 40% опрошенных жителей Приволжского федерального округа, сами испытывали такой способ воздействия от родителей 66,5% жителей городов-миллионников ПФО. Мужчины, отметим, готовы воспитывать детей таким методом вдвое чаще женщин.

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