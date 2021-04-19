Сотрудники Росгвардии в Казани задержали молодого человека, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулирующие получили информацию о том, что на улице Космонавтов ранили ножом мужчину. На месте жена пострадавшего рассказала, что они были в гостях, когда вышли из подъезда, чтобы уехать домой, к ним подошел молодой человек и начал ругаться с мужем. В результате он несколько раз ударил его ножом в спину и скрылся.

Свидетели рассказали, что знают нападавшего, но в квартире по прописке его не оказалось, но на футбольном поле во дворе был обнаружен нож. Через некоторое время молодого человека задержали на соседней улице, его передали полицейским. Оказалось, что 23-летний подозреваемый был ранее судим за грабеж.

Потерпевшего отвезли в больницу. На данный момент возбуждено уголовное дело.