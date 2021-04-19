В Казани таксист избил мать двоих детей у глазах у малышей. Причина была в том, что женщина взяла с собой в поездку два детских кресла, сообщает Татарстан-24

Пострадавшая Екатерина Карпова намерена обратиться в суд.

По ее словам, причиной драки стал так называемый "детский тариф", который обходится вдвое больше обычной таксы на поездку. Она решила сэкономить и взяла кресла для перевозки малышей с собой, но водитель разозлился, что ему придется везти детей с собственными креслами пассажиров.

Он начал выгонять мать из машины, несколько раз ударил ее по лицу.

Жительница Казани уже обратилась в полицию и службу такси, где она заказывала машины.