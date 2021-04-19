Суд в Минске приговорил известного певца Тиму Белорусских к двух годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за незаконный оборот наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее исполнителя и его знакомого задержали в одном из игровых клубов, при личном досмотре у него нашли наркотики. При этом обвиняемые полностью признали свою вину.

Теперь они не смогут выходить на улицу по вечерам, употреблять спиртное, ездить по стране. За ними будет установлен надзор, также осужденных могут привлекать к труду.