В Казани 20 апреля на сутки отключат воду в некоторых домах Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 09:00 20 апреля до 06:00 21 апреля воды не будет по улицам Краснококшайская в домах №№43, 43 к.1, 43а, 43б, 43в, 43г, 43в/1, 43г/1, 45, 47, 49, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 65а, 66/2, 72. В домах по улицам Слободская №8а, Ягодинская, 2/66, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8.

Отключение связано с подключением строящегося ЖК на пересечении улиц Гладилова, Алафузова и Слободская к водопроводу.

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал». В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.